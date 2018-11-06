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Гаджет
В РФ установили более современные правила пользования мессенджером
Изменения затрагивают большую часть пользователей в процессе идентификации личности.
Правительство РФ утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. Подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым постановление размещено на сайте правительства.
В документе сказано, что организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями осуществляет идентификацию пользователей «путем достоверного установления сведений об абонентском номере подвижной радиотелефонной связи в соответствии с настоящими правилами на основании договора об идентификации, заключенного с оператором подвижной радиотелефонной связи».
Правила вступят в силу через 180 дней..
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