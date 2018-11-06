версия для печати

Гаджет

В РФ установили более современные правила пользования мессенджером

Фото: © СС0 Public Domain

В РФ установили более современные правила пользования мессенджером

ИА «РОСБАЛТ» 06 ноября 2018г., 13:20

Изменения затрагивают большую часть пользователей в процессе идентификации личности

.

Правительство РФ утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. Подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым постановление размещено на сайте правительства.

В документе сказано, что организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями осуществляет идентификацию пользователей «путем достоверного установления сведений об абонентском номере подвижной радиотелефонной связи в соответствии с настоящими правилами на основании договора об идентификации, заключенного с оператором подвижной радиотелефонной связи».

Правила вступят в силу через 180 дней.

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Гаджет»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо
   