Европа должна защищаться от России, Китая и даже от США, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире радиостанции Europe 1.

По его словам, сегодня страны ЕС все чаще сталкиваются с попытками вмешательства во внутренние политические процесс, в том числе в киберпространстве.

Для защиты от этих вызовов Макрон предложил создать в Европе общую армию, которая бы функционировала без вмешательства Вашингтона.

«Мы не сможем защитить европейцев, если не решим создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя, преимущественно самостоятельно, без Соединенных Штатов», — заявил он.

Говоря о политике США, Макрон также заявил, что решение Дональда Трампа о выходе из договора о РСМД с Россией поставит под угрозу безопасность Европы.

«Сегодня мы видим учащающиеся попытки вмешаться в наше киберпространство и нашу демократическую жизнь. Мы должны защищаться! От Китая, России и даже от Соединенных Штатов», — заключил он.

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