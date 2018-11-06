Будем здоровы

В «исходнике» обнаружен химикат НДМА, употребление которого может вызывать развитие рака.

В Россию попали около 8 млн таблеток от давления на основе валсартана — китайского действующего вещества, модификация которого при длительном употреблении может провоцировать развитие онкологических заболеваний.

В июле этого года Европейский директорат по качеству медицинской продукции (EDQM) обнаружил в китайских исходниках потенциально опасную примесь N-нитрозодиметиламина (NDMA). Вероятно, она попала туда из-за случайного изменения технологии или производственного брака. При длительном применении примесь способна провоцировать онкологические заболевания.

Несмотря на опасения Росздравнадзора и августовское предостережение, 16 регионов страны продолжают закупать таблетки на основе валсартана и его смеси с мочегонными. С августа издание насчитало 34 процедуры закупки на сумму 17,5 млн рублей. По грубым подсчётам, на эти деньги могли купить до 5 млн упаковок препарата.

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