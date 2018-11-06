Московская сцена

Больше девяти тысяч работ представят участники из 110 стран на крупнейшем фестивале дикой природы "Золотая черепаха" в Центральном доме художника.

Фестиваль пройдет с 4 по 18 ноября и в 12-й раз объединит лучшие творческие работы фотографов, художников и дизайнеров мирового уровня о красоте и гармонии окружающего мира.

Главная цель авторов – показать бесценность этого мира и призвать всех людей быть к нему более чуткими и внимательными. "Золотая черепаха" открывает мир неизведанного, позволяет окунуться в атмосферу добра и получить новые эмоции, стать сильнее духовно и свободнее внутренне.

Ключевым событием станет большая интерактивная экспозиция работ финалистов и лауреатов международного фотоконкурса The Golden Turtle–2018. Кроме того, в рамках фестиваля этого года пройдет Эко-лекторий, премьерные кинопоказы документальных фильмов о дикой природе и экологии, выступят известные фотографы, путешественники и амбассадоры фестиваля. Специальным гостем станет знаменитый фотограф из Нидерландов, член жюри конкурса Ян Вермеер. На фестивале он представит выставку своих работ.

Центральный дом художника

04.11 — 18.11

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