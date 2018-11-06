Московская сцена

Грандиозный ледовый спектакль "Ромео и Джульетта" Ильи Авербуха пройдет в Москве в "Лужниках" с 1 по 11 ноября. Мировая премьера спектакля состоялась в Сочи год назад, за это время его смогли посмотреть уже больше миллиона человек. Таким образом он стал самым успешным в истории российских ледовых шоу. Не случайно именно "Ромео и Джульетта" Ильи Авербуха выбрано для закрытия театрального сезона в Италии на знаменитой площадке Arena di Verona в рамках фестиваля "Русские сезоны". Это первый российский ледовый спектакль, который будет показан на одной из самых знаменитых площадок Европы.



В спектакле заняты известнейшие российские фигуристы – главные роли исполняют сразу шесть олимпийских чемпионов. В образах Ромео и Джульетты предстанут олимпийские чемпионы, пятикратные чемпионы Европы, двукратные чемпионы мира Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин – свою золотую олимпийскую медаль они завоевали в Турине в 2006 году именно под музыку из знаменитого фильма Франко Дзеффирелли "Ромео и Джульетта". Роль Меркуццио исполнит один из самых титулованных российских спортсменов, олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при, двукратный чемпион мира среди профессионалов Алексей Ягудин. Его невероятное обаяние и выдающееся мастерство сделали его любимцем публики по всему миру, – Алексей Ягудин введен в зал славы фигурного катания в США. Его соперника грозного Тибальда играет олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, трехкратный победитель финалов Гран-при и трехкратный чемпион России Роман Костомаров.

Специально для постановки "Ромео и Джульетта" все спортсмены брали уроки фехтования, и роковой фехтовальный поединок на льду между Тибальдом и Меркуццио станет одним из самых зрелищных в спектакле. Роли князя и княгини Вероны исполнят олимпийские чемпионы 2014 года Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

Всего в проекте задействованы более 100 участников. С фигуристами занимались профессиональные фехтовальщики, хореографы и педагоги по актерскому мастерству. Потрясающей красоты костюмы создавала целая команда художников – всего было сшито свыше 400 костюмов. В составе творческой и технической группы спектакля работает более 150 человек. В постановке использованы произведения Сергея Прокофьева, Моцарта, Баха, Мендельсона и оригинальная музыка, созданная ведущим композитором российских мюзиклов Романом Игнатьевым. Музыкальные партии исполняют звезды российского кино, театра и мюзиклов.

Но "Ромео и Джульетта" – это не только высочайший уровень фигурного катания и великолепная музыка, но и грандиозная сценография. Зрителей ждут самые современные технологии, множество спецэффектов и даже настоящий дождь, который прольется на лед.

МСА "Лужники"

01.11 — 11.11

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