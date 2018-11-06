Cпорт
Мэнди Блэнк скончалась
Одна из самых загадочных смертей в мире настигла чемпионку мира по фитнесу.
Чемпионка мира по фитнесу, а также тренер многих мировых знаменитостей Мэнди Блэнк ушла из жизни в возрасте 42 лет.
Ее тело нашла в ванной дома в Лос-Анджелесе домработница.
Полиция не обнаружила алкоголя или наркотиков в особняке Блэнк. Также нет следов, которые бы указывали на насильственный характер смерти.
Возможно, причину гибели поможет выявить вскрытие и экпертиза.
Пять дней назад Мэнди опубликовала фото у себя в Instargam. Судя по мотивирующему тексту и яркому снимку, ничто не говорит о том, что у Блэнк могла быть сильная депрессия.
Мэнди Блэнк в 1999 году стала победительницей мирового первенства Международной федерации бодибилдинга и фитнеса. Она тренировала Микки Рурка, Алекса Родригеса, Поли Шора и многих других звезд..
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