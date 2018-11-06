Чемпионка мира по фитнесу, а также тренер многих мировых знаменитостей Мэнди Блэнк ушла из жизни в возрасте 42 лет.

Ее тело нашла в ванной дома в Лос-Анджелесе домработница.

Полиция не обнаружила алкоголя или наркотиков в особняке Блэнк. Также нет следов, которые бы указывали на насильственный характер смерти.

Возможно, причину гибели поможет выявить вскрытие и экпертиза.

Пять дней назад Мэнди опубликовала фото у себя в Instargam. Судя по мотивирующему тексту и яркому снимку, ничто не говорит о том, что у Блэнк могла быть сильная депрессия.

Мэнди Блэнк в 1999 году стала победительницей мирового первенства Международной федерации бодибилдинга и фитнеса. Она тренировала Микки Рурка, Алекса Родригеса, Поли Шора и многих других звезд.

.