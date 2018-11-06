Здесь интересно

Две книги российской писательницы Гузели Яхиной "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои" стали самыми популярными в московских библиотеках в октябре. Об этом со ссылкой на Московскую дирекцию по развитию культурных центров сообщает Агентство "Москва". Также в тройку вошел роман "Бабий ветер" писательницы Дины Рубиной.

В десятку самых популярных книг среди посетителей московских библиотек попали романы "Авиатор" и "Лавр" Евгения Водолазкина, "С неба упали три яблока" Наринэ Абгарян, "Ненастье" Алексея Иванова, "Призрак Канта" Татьяны Устиновой, "Происхождение" Дэна Брауна и "Патриот" Андрея Рубанова.

Среди детских книг, наиболее востребованных в столичных библиотеках в октябре, первое место заняли "Денискины рассказы" Виктора Драгунского. На втором месте разместился "Волшебник Изумрудного города" Александра Волкова, на третьем – "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери.

Также в топ вошли "Приключения Незнайки и его друзей" Николая Носова, "В стране невыученных уроков" Лии Гераскиной, "Старик Хоттабыч" Лазаря Лагина, "Конек-Горбунок" Петра Ершова, "Приключения Тома Сойера" Марка Твена, "Умная собачка Соня" Андрея Усачева и "Путешествие Голубой Стрелы" Джанни Родари.

В середине сентября был опубликован рейтинг самых популярных книг бесплатной онлайн-библиотеки московского метро. Первое место занял философский роман Фридриха Ницше "Так говорил Заратустра". Также в тройку вошли "Ярмарка тщеславия" Уильяма Теккерея и "Путешествие к центру Земли" Жюля Верна.

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