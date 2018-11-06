Санкции США в отношении России, которые, по словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, стали для страны «источником самореализации» и «собственного развития», продолжают вызывать страх у подавляющего большинства представителей российского бизнеса.

Как показал опрос Института Адизеса, 86% топ-менеджеров и собственников крупнейших российских предприятий назвали расширение санкционного режима риском для своей деятельности. При этом игнорировать санкции могут лишь 3% бизнесменов, сообщает Finanz со ссылкой на результаты исследования, в котором участвовали более тысячи владельцев компаний и генеральных директоров.

Апрельское расширение ограничений США, хотя напрямую касалось лишь «Русала» и «Реновы» Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, в реальности затронуло 95% респондентов, свидетельствую результаты опроса: бизнес массово жаловался на девальвацию рубля и нестабильность финансовых рынков.

Дальнейшее падение российской валюты в случае ужесточения санкций назвали угрозой 34% респондентов. Почти столько же — 35% — заявили, что негативный эффект окажут ограничения на поставку в Россию товаров и технологий. Еще 31% назвали ключевым риском ограничения на валютные операции госбанков.

В том, что санкции будут расширены в ближайшие полгода, не сомневается никто из тысячи опрошенных бизнесменов. Примерно половина считают такой сценарий «очень вероятным», а оставшиеся — просто «вероятным».

Так или иначе, весь бизнес уже столкнулся с ограничениями на поставку или компонентов, или технологий, констатирует член генсовета «Деловой России» Михаил Левчук. «Мы все в этом котле варимся с 2014 года. Кто-то более успешно, кто-то менее. Кто-то вышел из бизнеса, кто-то адаптировался и нашел других поставщиков», — указал он.

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