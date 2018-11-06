Происшествия

Инвесторы группы компаний (ГК) "Кэшбери" объединяются для взаимопомощи. Они намерены поддержать тех, кто оказался в тяжелой финансовой ситуации из-за потери денег, сообщает портал News.ru со ссылкой на управляющего Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марата Сафиулина.

Людям сложно признать, что они оказались неправы, поэтому они не собираются обращаться в полицию. Другие понимают, что вряд ли смогут добиться компенсаций через суд и не хотят тратить время на "разборки", сказал Сафиулин.

26 сентября Центральный банк (ЦБ) заявил, что обнаружил самую масштабную финансовую пирамиду за последние годы – группу компаний под общим брендом "Кэшбери". По данным ЦБ, группа работала почти по всей России и построила свою деятельность по принципу сетевого маркетинга, привлекая людей для финансовой взаимопомощи. При этом "Кэшбери" обещала им завышенную доходность, вела агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях.

Размер ущерба от деятельности ГК составляет до трех миллиардов рублей. ЦБ жаловался на "Кэшбери" в Генпрокуратуру и МВД, однако ее сайты продолжают работать, а сама группа привлекала инвесторов до середины октября. 1 ноября создатель "Кэшбери" Артур Варданян заявил о прекращении деятельности ГК и пообещал открыть новую компанию.

.