Переводчик бывшего главного тренера московского "Спартака" Массимо Карреры Артем Фетисов рассказал, как руководство клуба объявило итальянскому специалисту об отставке.

"Мы находились в Тарасовке, на рабочих местах. Перед тренировкой нас собрали и объявили, что клуб прекращает сотрудничество с Массимо, а соответственно, и со мной. Руководство сразу обозначило свою позицию", – заявил Фетисов.

По его словам, игроки даже не успели попрощаться с наставником.

Также Фетисов признался, что не знает, почему капитан команды Денис Глушаков не пришел на обед, организованный Каррерой, чтобы попрощаться с футболистами. "Если честно, даже не знаю, получил ли Денис приглашение или сам решил не приходить. В любом случае никакой интриги я здесь не вижу. На обеде присутствовали те, кто хотел увидеться с Каррерой. Если и были какие-то нюансы, то мы о них никогда не узнаем", – сказал Фетисов.

Фетисов рассказал, что в какой-то момент перестал читать прессу. "Иногда с их подачи начинаются необратимые процессы: на игроков льется грязь, оказывается давление на тренеров. Да, понятно, что клубы с именем приковывают к себе повышенное внимание, но иногда его чересчур много", - отметил переводчик.

Итальянский тренер Массимо Каррера возглавил "Спартак" летом 2016 года. Под его руководством красно-белые выиграли свой первый чемпионат России за 16 лет. 22 октября Карреру отправили в отставку на следующий день после домашнего поражения от тульского "Арсенала" (2:3). Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Карреры Рауль Рианчо. Под его руководством "Спартак" во всех турнирах одержал одну победу (в Кубке России над "Анжи"), два раза сыграл вничью (в Лиге Европы против "Рейнджерс и в чемпионате России с "Рубином") и один раз проиграл (в чемпионате России "Уралу").

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