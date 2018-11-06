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Происшествия

Не искусай меня! Без нужды!

Фото: ТАСС/Elena Elisseeva

Не искусай меня! Без нужды!

M24.ru 06 ноября 2018г., 15:04

Самая опасная тропа войны-это секс. Бойтесь любимых, потому что никогда не известно во что они превратятся с годами

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Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента в японском ресторане в Бибиреве, где женщина покусала бывшего парня своей дочери.

По данным правоохранителей, накануне вечером в поликлинику обратился 27-летний москвич. Врачи диагностировали у молодого человека ушиб и ссадину большого пальца правой руки.

Оперативники начали проверку и выяснили, что между пострадавшим и матерью его бывшей девушки произошел конфликт. Это случилось в японском ресторане на улице Лескова. В ходе ссоры "женщина укусила оппонента за большой палец", уточнил собеседник агентства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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