Автомагистраль

Контролеры Мосгортранса с начала 2018 года изъяли около 3,5 тысяч социальных карт учащегося, которые использовались незаконно. Об этом 6 ноября Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба перевозчика.



«Около 3,5 тысяч социальных карт учащегося, изготовленных на основании поддельных студенческих билетов и других документов, изъяли контролеры Мосгортранса у пассажиров наземного транспорта с начала года.



Использование таких карт незаконно и требует уголовного наказания», - отметили в пресс - службе.



Штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте составляет 1 тысячу рублей, а за использование чужой соцкарты - 2,5 тысячи рублей.



«Просим москвичей ответственно относиться к оплате проезда. Она позволяет городу обновлять автобусы и трамваи, вводить новые сервисы и совершенствовать транспортную систему в целом», - заключили в пресс - службе.

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