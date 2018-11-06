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Автомагистраль

Незаконные соцкарты продолжают изымать у учащихся

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Незаконные соцкарты продолжают изымать у учащихся

Информационный Центр Правительства Москвы 06 ноября 2018г., 15:36

За 2018 Мосгортранс ликвидировал уже 3500 таких правонарушений

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Контролеры Мосгортранса с начала 2018 года изъяли около 3,5 тысяч социальных карт учащегося, которые использовались незаконно. Об этом 6 ноября Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба перевозчика.

«Около 3,5 тысяч социальных карт учащегося, изготовленных на основании поддельных студенческих билетов и других документов, изъяли контролеры Мосгортранса у пассажиров наземного транспорта с начала года.

Использование таких карт незаконно и требует уголовного наказания», - отметили в пресс - службе.

Штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте составляет 1 тысячу рублей, а за использование чужой соцкарты - 2,5 тысячи рублей.

«Просим москвичей ответственно относиться к оплате проезда. Она позволяет городу обновлять автобусы и трамваи, вводить новые сервисы и совершенствовать транспортную систему в целом», - заключили в пресс - службе.

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