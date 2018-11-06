Образование/Карьера

Географический диктант проведут 11 ноября в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. Проверить свои знания смогут все желающиеы.

По словам организаторов, главная цель акции − повысить интерес к географии России. В этом году текст диктанта будет читать известный полярный путешественник, директор центра дополнительного образования "Лаборатория путешествий" Матвей Шпаро.

Когда гости Дворца пионеров выполнят задания диктанта, путешественник расскажет им об экспедиции на Северный полюс, которую Шпаро совершил в 2007–2008 годах. Вместе с напарником он преодолел на лыжах более тысячи километров по дрейфующим льдам Северного Ледовитого океана.

Чтобы принять участие в акции, нужно пройти регистрацию и получить индивидуальный идентификационный номер. После диктанта проверить свой результат можно будет на сайте акции.

Там же будут представлены правильные ответы, чтобы участники могли сравнить их со своими собственными.

Ранее вице-президент Русского географического общества (РГО) Николай Касимов заявил, что в этом году вопросы географического диктанта планируют упростить. По его словам, это позволит сделать диктант более массовым и познавательным.

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