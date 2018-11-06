Мода/Шоппинг

Вечернее платье первой леди Финляндии Йенни Хаукио сшили из березы.

Наряд для супруги финского президента подготовлен для торжественного приема по случаю Дня Независимости, который в этом году пройдет под знаком охраны природы.

Платье сделано по экологической технологии ioncell, разработанной в Университете Аалто.

Данный метод позволяет производить текстиль из древесины и вторичного сырья.

Текстиль для платья жены финского президента изготовлен из отечественной березы.

На приеме экологическая тема также будет отражена в блюдах и украшениях.

Финляндия празднует День Независимости 6 декабря

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