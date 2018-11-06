«Блокировки в интернете — это уходящая натура. Все больше люди обходят их, даже не замечая,»-продолжил свою мысль замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

В Минсзвязи считают, что от блокировок рано или поздно нужно будет отказаться, так как все больше людей учатся обходить их. Также Волин отметил, что пример КНР доказывает, что обойти можно совершенно любую блокировку — в Китае до сих пор работают уже давно официально заблокированные мессенджеры Telegram и WhatsApp.

В марте ФСБ потребовала от всех мессенджеров, работающих на территории России, передать ключи шифрования. Telegram публично отказался это сделать, объяснив технической невозможностью. После этого мессенджер по решению суда был заблокирован на территории России.

Сотрудники Telegram разработали методы обхода блокировки с помощью облачных сервисов Google и Amazon, и из-за этого Роскомнадзор начал массовые блокировки IP-адресов, принадлежащих американским компаниям. Эта массовая блокировка привела к сбоям в работе других компаний.

О связанных с ними сбоях в работе сообщали как минимум мессенджер Viber, школа английского языка Skyeng, платформа для инвестиций в акции Tezis, некоторые онлайн-игры. Также сообщалось, что временно заблокированными оказались IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook, «Одноклассников», Yahoo и Liveinternet, которые Роскомнадзор случайно внес в реестр запрещенных сайтов.

Ранее стало известно, что Telegram обновил политику конфиденциальности и согласился выдавать спецслужбам данные об IP-адресе и номере телефона пользователя на основании судебного решения по делу о терроризме. Пользователи также сообщали, что веб-версия мессенджера снова стала частично доступна на территории России.

В конце августа Роскомнадзор отказался снимать блокировку с Telegram после обновления политики конфиденциальности

.