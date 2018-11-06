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На заметку

Обнаружен двойник президента

www.topnews.ru 06 ноября 2018г., 17:19

Рост, телосложение, цвет глаз и черты лица у них одинаковы

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Ло Юаньпину 55 лет, на Владимира Путина он похож не только чертами лица, но и телосложением, ростом и цветом глаз.

Западные СМИ называют этого китайца "точной копией президента России". В отличие от знаменитого политика, Ло Юньпин ведет замкнутый образ жизни. Семьи у мужчины нет, зато есть  небольшой участок земли и маленькая ферма.

За короткое время Юньпин стал настоящей интернет-сенсацией, его фотографии собирают сотни тысяч лайков и комментариев.

Ло трудится в своем огороде, зарабатывая себе на жизнь. Единственное, в разговоре с журналистами он порой говорит о том, что, возможно, его увидит в Сети та женщина, которая захочет связать с ним свою жизнь.

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Москва-Инфо
   