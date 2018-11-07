Будем здоровы

Минздрав России может ввести ответственность для медицинских работников за призывы к отказу от вакцинации. В ведомстве обсуждают разработку соответствующего законопроекта. Он может быть внесен на рассмотрение в Госдуму до конца 2018 года.

Как сообщили "Известиям" представители ведомства, врачи смогут давать такие рекомендации только при наличии у пациента медицинских показаний. При этом специалисты отмечают, что реальных запретов к вакцинации очень мало.

Предполагается, что медикам, призывающим пациентов не делать прививку, будут делать выговоры или в принудительном порядке отправлять их на повышение квалификации в области вакцинации.

Специалисты также ориентируются на опыт Франции, которая законодательно вводит обязательную вакцинацию. Так как это один из моментов обеспечения национальной безопасности страны.

Более 5 миллионов москвичей привились от гриппа с начала кампании. По словам главы столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, это примерно на миллион больше, чем в прошлом году. 25 процентов и даже больше всех привитых – дети.

В 2019 году в бюджете Москвы предусматривается увеличение средств на покупку препаратов для вакцинации. В 2018 году предусматривалось около 1,2 миллиарда рублей, в следующем планируется выделить на миллиард больше. По мнению специалистов, это позволит увеличить охват населения.

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