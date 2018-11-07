Московская жизнь
Завершен военный парад на Красной площади
Только что завершился марш участников парада по Красной площади.
На Красной площади завершился торжественный марш, посвященный историческому военному параду 1941 года.
По центру столицы прошли колонны с несколькими тысячами участников, а также техникой времен Великой Отечественной войны. Участники мероприятия были одеты в советскую военную форму образца 1941 года. В руках у них были муляжи исторического огнестрельного оружия, состоявшего на вооружении Красной Армии.
Москвичи и гости столицы могли увидеть легендарную советскую военную технику – реактивный миномет "Катюша", пушки, бронеавтомобили и мотоциклы.
После марша на Красной площади открылся музей под открытым небом. Здесь можно внимательно рассмотреть военную технику и сделать памятные фотографии в специальных фотозонах.
В связи с проведением торжественного марша для автомобилистов до 13:00 закрыто движение по улице Ильинка.
С 11:10 автобусы №А следуют на участках от стадиона "Лужники" до станции метро "Кропоткинская" и от метро "Комсомольская" до Трубной площади. Автобусы №м10 – от улицы Лобненская до метро "Маяковская". Автобус №15 – на участках от ВДНХ до улицы Краснопролетарская и от Новодевичьего монастыря до станции метро "Кропоткинская".
С 14:40 до окончания мероприятий автобусы №38 будут следовать от Рижского вокзала до метро "Трубная"; №101 – от дворца спорта "Мегаспорт" до Тверской Заставы. Автобус №904 – от 4-го микрорайона Митино до Тверской Заставы.
С 15:30 автобусы №м2 поедут от остановки "Фили" до станции метро "Библиотека имени Ленина" и от Рижского вокзала до метро "Лубянка"; №м3 – на участках от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская" и от метро "Семеновская" до "Лубянки". Автобус №м27 – на участке от Карачаровского путепровода до станции "Лубянка".
С 15:20 до окончания мероприятий троллейбус №35 будут следовать от улицы Маршала Тухачевского до Ваганьковского путепровода, 66 троллейбус будет следовать от станции метро "Филевский парк" до Белорусского вокзала.
В эти же часы автобусы №39 будут следовать при движении к улице Расплетина – по улице Красная Пресня; №69 – от станции метро "Краснопресненская" – по улице Красная Пресня; №152 – от Филевского бульвара до остановки "Улица Анны Северьяновой" с разворотом через улицу 1905 года, улицу Мантулинская и улицу Сергея Макеева.
С 19:00 до окончания мероприятий автобусы №№12, 64, 243, 850, 869, м6, т18, т79, и троллейбус 54 могут следовать с увеличенными интервалами.
В этом году со дня исторического военного парада исполняется
77 лет. Впервые провели его на Красной площади 7 ноября 1941 года в честь 24-й
годовщины Октябрьской революции. С 2005 года в годовщину парада проводится его
историко-театрализованная реконструкция с торжественным маршем, проездом и
выставкой ретро-техники.
Исторический проход войск у стен Кремля считается одним из самых символичных моментов великой Отечественной войны. Участники прямо с Красной площади отправлялись на передовую. Парад поднял боевой дух армии и тех, кто находился в тылу.
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