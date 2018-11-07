На Красной площади завершился торжественный марш, посвященный историческому военному параду 1941 года.

По центру столицы прошли колонны с несколькими тысячами участников, а также техникой времен Великой Отечественной войны. Участники мероприятия были одеты в советскую военную форму образца 1941 года. В руках у них были муляжи исторического огнестрельного оружия, состоявшего на вооружении Красной Армии.

Москвичи и гости столицы могли увидеть легендарную советскую военную технику – реактивный миномет "Катюша", пушки, бронеавтомобили и мотоциклы.

После марша на Красной площади открылся музей под открытым небом. Здесь можно внимательно рассмотреть военную технику и сделать памятные фотографии в специальных фотозонах.

В связи с проведением торжественного марша для автомобилистов до 13:00 закрыто движение по улице Ильинка.

С 11:10 автобусы №А следуют на участках от стадиона "Лужники" до станции метро "Кропоткинская" и от метро "Комсомольская" до Трубной площади. Автобусы №м10 – от улицы Лобненская до метро "Маяковская". Автобус №15 – на участках от ВДНХ до улицы Краснопролетарская и от Новодевичьего монастыря до станции метро "Кропоткинская".

С 14:40 до окончания мероприятий автобусы №38 будут следовать от Рижского вокзала до метро "Трубная"; №101 – от дворца спорта "Мегаспорт" до Тверской Заставы. Автобус №904 – от 4-го микрорайона Митино до Тверской Заставы.

С 15:30 автобусы №м2 поедут от остановки "Фили" до станции метро "Библиотека имени Ленина" и от Рижского вокзала до метро "Лубянка"; №м3 – на участках от стадиона "Лужники" до метро "Кропоткинская" и от метро "Семеновская" до "Лубянки". Автобус №м27 – на участке от Карачаровского путепровода до станции "Лубянка".

С 15:20 до окончания мероприятий троллейбус №35 будут следовать от улицы Маршала Тухачевского до Ваганьковского путепровода, 66 троллейбус будет следовать от станции метро "Филевский парк" до Белорусского вокзала.

В эти же часы автобусы №39 будут следовать при движении к улице Расплетина – по улице Красная Пресня; №69 – от станции метро "Краснопресненская" – по улице Красная Пресня; №152 – от Филевского бульвара до остановки "Улица Анны Северьяновой" с разворотом через улицу 1905 года, улицу Мантулинская и улицу Сергея Макеева.

С 19:00 до окончания мероприятий автобусы №№12, 64, 243, 850, 869, м6, т18, т79, и троллейбус 54 могут следовать с увеличенными интервалами.

В этом году со дня исторического военного парада исполняется 77 лет. Впервые провели его на Красной площади 7 ноября 1941 года в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. С 2005 года в годовщину парада проводится его историко-театрализованная реконструкция с торжественным маршем, проездом и выставкой ретро-техники.

Исторический проход войск у стен Кремля считается одним из самых символичных моментов великой Отечественной войны. Участники прямо с Красной площади отправлялись на передовую. Парад поднял боевой дух армии и тех, кто находился в тылу.

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