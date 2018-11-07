Автомагистраль

Самым популярным способом оплаты парковки в столице стало мобильное приложение "Парковки Москвы"

"98 процентов автомобилистов столицы пользуются мобильным телефоном при оплате парковки в городе. Из них 85 процентов используют мобильное приложение "Парковки Москвы", остальные предпочитают SMS-сервис", – говорится в сообщении.

В управлении также отметили, что к настоящему моменту приложение "Парковки Москвы" скачали более 3 миллионов раз.

Мобильное приложение пользуется большей популярностью среди молодых автомобилистов в возрасте от 18 до 39 лет. По данным службы "Московского паркинга", чаще остальных такой способ оплаты выбирают автовладельцы, которые проживают в центре города − в зоне от Бульварного кольца до Садового.

На сегодняшний день внести плату за парковку в столице можно с помощью мобильного приложения, SMS-сообщения на номер 7757, паркоматов, личного кабинета, голосовой оплаты, терминалов партнеров.

По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной сети, "Парковки Москвы" также являются самым популярным транспортным приложением столицы. На втором месте по популярности стало приложение "Метро Москвы", а третье место досталось сервису "Аэроэкспресс"

Сейчас для жителей и гостей столицы доступны более 20 мобильных транспортных приложений. Среди них – "Мосгортранс", "Мосгорпасс", "Велобайк" и другие.

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