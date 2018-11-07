Премьер-министр Дмитрий Медведев 7 ноября подписал постановление правительства, утверждающее соглашение властей с нефтяными компаниями о стабилизации ситуации на топливном рынке. Выполнение обязательств поручено ФАС и Минэнерго.

"Министерству энергетики вместе с антимонопольной службой вменяется в обязанность заключить с хозяйственными субъектами соглашение о принятии мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов", – сказал Медведев, добавив, что следить за выполнением соглашения также будут вице-премьер Дмитрий Козак и министр энергетики Александр Новак.

Глава правительства добавил, что между органами власти и нефтяными компаниями уже есть предварительная договоренность. В подписанном постановлении указан перечень нефтяных компаний, с которыми заключается соглашение. В их числе есть "Газпромнефть", "Лукойл", "Роснефть" и "Сургутнефтегаз".

Медведев подчеркнул, что кабмин проследит за ходом выполнения соглашения. По его словам, если ожидаемого эффекта не будет, придется ввести запретительные экспортные пошлины. "Но надеюсь, что до этого не дойдет, и соглашение будет выполняться надлежащим образом", – заключил премьер-министр.

Ранее в Росстате рассказали, что в октябре рост средних розничных цен на бензин в России составил 0,4%. При этом всего за десять месяцев 2018 года стоимость топлива увеличилась на 9,3%.

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