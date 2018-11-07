Образование/Карьера

17 ноября 2018 года пройдет Всероссийская физико-математическая контрольная «Выходи решать!», в которой любой желающий может проверить свои знания по техническим предметам. Контрольная состоится уже во второй раз, как и в прошлом году на единой онлайн платформе, благодаря чему написать ее можно будет в любом удобном месте с доступом в интернет. При этом каждый зарегистрировавшийся участник может прийти и на одну из очных площадок контрольной, главной из которых станет Дворец Пионеров на Воробьевых горах в Москве.

Контрольная организована Московским физико-техническим институтом и компанией RDICreativeпри поддержке компании «Яндекс» и Фонда целевого капитала МФТИ. «Выходи решать!» призвана повысить интерес к техническим наукам и способствовать развитию физико- математического и IT-образования в России.

Принять участие в контрольной смогут все - и взрослые, и дети. Участникам будет предложено проверить свои знания по техническим предметам: физика, математика и информатика. Писать контрольную можно как по всем предметам, так и по одному на выбор.

Список очных площадок будет обновляться на сайте. Для участия в глобальной головоломке, нужно заранее зарегистрироваться на сайте контрольной.

«В России наблюдается дефицит кадров в сфере IT, в среде ученых и специалистов в технических и инженерных областях. Мы надеемся, что молодые люди попробуют свои силы в контрольной по самым сложным предметам школьной программы и заразятся желанием накапливать знания и развиваться в этих областях, выводя нашу страну в первые ряды развитых экономик. А взрослые смогут посоревноваться со своими детьми», — рассказал представитель оргкомитета контрольной, проректор по международным программам и технологическому предпринимательству МФТИ Алексей Малеев.

«В прошлом году «Выходи решать!» собрала более 35 ООО желающих испытать свои силы в технических науках, мы получили много положительных откликов и слов поддержки. Для многих известных и успешных людей оказалась важным прийти проверить свои знания и личным примером показать, какие возможности дает знание технических наук». — Говорит генеральный директор RDI-CreativeВиктория Кондрашова.

Всего в контрольной будет по пять заданий по каждому предмету, для решения которых необходимы знания на уровне 8 класса средней образовательной школы. Школьникам, которые покажут лучшие результаты, будет предоставлен проход без экзаменов на заключительный этап олимпиады «Физтех» и скидки на обучение в Олимпиадных школах МФТИ.

Задачи по физике и математике разработаны методическими комиссиями из преподавателей ведущих университетов страны на базе материалов Заочной физико-технической школы МФТИ. В подготовке задач по информатике участвовали ведущие тренеры международной образовательной программы по спортивному программированию MoscowWorkshopsICPC.

В феврале 2017 года физико-техническая контрольная собрала 35 000 участников на 80 площадках в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Австрии, Германии, Китае, Великобритании.

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