Автомагистраль

В течение дня 7 ноября в центре Москвы платные парковки на ул. Заморенова, Петровка и Страстном бульваре будут недоступны в связи с проведением праздничных мероприятий.



«Платные парковки на ул. Заморенова, Петровка и Страстном бульваре недоступны на время праздничных мероприятий 7 ноября. 7 ноября в течение дня в центре Москвы проходят торжественные мероприятия. В связи с этим, ряд улиц перекрыт для движения транспорта, а доступ к платным парковкам на них - ограничен», - отмечается в материале.



С 12:00 будет ограничен проезд по Страстному бульвару от д. 2 до пересечения с ул. Петровка, которая будет закрыта для движения с 14:00. Ул. Заморенова будет перекрыта с 18:00. Открытие дорог будет осуществляться по мере продвижения колонны.



«Отметим, что всего на перекрытых участках расположены 145 парковочных мест. Просим водителей ознакомиться с картой перекрытий на Едином транспортном портале и планировать маршрут с учетом изменений. Будьте внимательны при парковке, не оставляйте автомобили в неположенных местах, чтобы не осложнять дорожную обстановку», - заключили в пресс-службе.

.