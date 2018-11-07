Происшествия

Перед ЧМ-2018 по футболу в России пресекли деятельность семи националистических группировок, планировавших серию нападений на иностранцев. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на XVII совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств-партнеров ФСБ России.

«Благодаря оперативному обмену информацией, в период подготовки Чемпионата пресечена деятельность семи националистических „околофутбольных“ группировок», — отметил он.

По данным Колокольцева, участники этих групп планировали серию нападений на граждан Сенегала, Аргентины, Великобритании и Польши. По данным фактам возбуждены уголовные дела о преступлениях экстремистской направленности.

ЧМ-2018 по футболу прошел с 14 июня по 15 июля. Сборная Хорватии победила Россию в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу. Матч на стадионе «Фишт» в Сочи завершился со счетом 2:2. Победитель был определен в серии пенальти. Победителем турнира стала Франция.

.