Зрители ждут полнометражной версии картины. Даже название сериала вызывает бурю в зрительном зале. Что говорить о самом фильме?



Стоя на могиле зрительница фильма подумала:"Пускаясь во все тяжкие я не знала, что к концу жизни мир изменится настолько, что тяжесть грехов окажется меньше, чем грехи вокруг нас. Враги активизировались, давят и суетятся. Спасибо тебе. Только ты смогла понять тогда и эмоционально ощутить то, что случилось недавно. Правота твоя очевидна. Спи спокойно в могиле."

Гиллиган выступит сценаристом, исполнительным продюсером и режиссером.

Создатель сериала "Во все тяжкие" (Breaking Mad) Винс Гиллиган сообщил о планах снять полнометражный фильм.

Фильм будет длиться два часа. В черновом варианте он имеет название Greenbrier.

Пока неизвестно, будет ли это картина для телеканалов или для проката в кино; будут ли в нем сниматься актеры из сериала – Брайан Крэнстон и Аарон Пол.

Съемочный этап должен начаться в ноябре. Киностудия в Нью-Мексико подтвердила, что в ней будут снимать фильм под названием Greenbrier.

Сериал Breaking Mad выходил на телеканале AMC с 2008 по 2013 годы. В феврале 2015 года канал и компания Sony Pictures Television, которая занималась производством сериала, запустили приквел "Лучше звоните Солу".

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