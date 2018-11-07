Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон, устанавливающий запрет на возврат поставщику скоропортящихся продуктов.

Документ запрещает заключать между поставщиком и торговой сетью договор, содержащий условие о возврате поставщику продовольственных товаров со сроком годности до 30 дней.

Также в договоре не может быть пунктов о замене этих товаров на такие же или возмещении поставщиком их стоимости. Участники рынка больше не могут навязывать условия о возврате поставщику продовольственных товаров со сроком годности свыше 30 дней.

Помимо прочего, и торговой сети, и поставщику теперь запрещено возмещать расходы, связанные с утилизацией или уничтожением непроданных продуктов.

Согласно закону, заключенные до его вступления в силу договора необходимо пересмотреть и привести в соответствие в течение 180 дней. Изменения вносятся в федеральные законы "О развитии сельского хозяйства" и "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ".

Ранее запрет для магазинов не отправлять назад поставщикам нераспроданный товар поддержали Минсельхоз, Антимонопольная служба, Минэкономразвития и Минфин. В начале года поправки предложила группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Ириной Яровой.

По данным авторов, только в хлебной отрасли объем возвратов доходит до 50%. Эксперты также отмечают, что торговые сети могут сократить закупки или увеличить цены на продукты.

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