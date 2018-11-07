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Выбор пал на Ариану Гранде, теперь она лучшая женщина года
Ариана Гранде соответствует образу активной женщины, занимается общественной деятельностью.
Певицу Ариану Гранде признали женщиной года.
По мнению издания, Ариана Гранде не подчиняется никакому из трендов, а создает лучшую музыку за свою карьеру.
Награду певице вручат на церемонии Billboard Women in Music, которая пройдет в Нью-Йорке 6 декабря.
Музыкальная карьера Гранде началась в 2011 году с саундтрека к сериалу "Виктория-победительница", в котором она играла главную роль. Первый альбом певица выпустила в 2013 году.
В 2016 году она была удостоена музыкальной премии American Music Awards в главной номинации "Артист года".
Также певица принимает активное участие в общественной деятельности. Гранде неоднократно выступала за гендерное равенство и защиту афроамериканцев от произвола со стороны полиции.
Журнал Billboard ежегодно определяет женщину года. В прошлом году ей стала певица Селена Гомез..
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