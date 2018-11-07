Певицу Ариану Гранде признали женщиной года.

По мнению издания, Ариана Гранде не подчиняется никакому из трендов, а создает лучшую музыку за свою карьеру.

Награду певице вручат на церемонии Billboard Women in Music, которая пройдет в Нью-Йорке 6 декабря.

Музыкальная карьера Гранде началась в 2011 году с саундтрека к сериалу "Виктория-победительница", в котором она играла главную роль. Первый альбом певица выпустила в 2013 году.

В 2016 году она была удостоена музыкальной премии American Music Awards в главной номинации "Артист года".

Также певица принимает активное участие в общественной деятельности. Гранде неоднократно выступала за гендерное равенство и защиту афроамериканцев от произвола со стороны полиции.

Журнал Billboard ежегодно определяет женщину года. В прошлом году ей стала певица Селена Гомез.

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