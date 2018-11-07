Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) грозит тем, что Россия не сможет отразить ядерный удар, уверен эксперт.

В случае расторжения договора о ликвидации ракет средней и малой дальности Россия не сможет отразить ядерный удар США, заявил еженедельнику "Звезда" руководитель Центра международной безопасности, член Российской академии наук Алексей Арбатов.

Он напомнил, что официально решение о выходе США из ДРСМД пока что не принято, об этом еще никто не объявлял. Эксперт не исключил, что в Париже у Путина и Трампа еще есть шанс договориться, попытаться найти какие-то способы, чтобы разобраться со взаимными обвинениями - кто нарушает ДРСМД, а кто нет.

Арбатов отметил, что если ДРСМД будет аннулирован, ракеты США окажутся еще на 1000 км ближе к центральным районам России. "Мы же своими ракетами средней дальности можем достать американцев только с Чукотки, и накроют они только Аляску, до континентальной части не достанут", - резюмировал он.

При этом, по словам академика РАН, России придется выделять большие ресурсы для создания новых командных пунктов, новой, неуязвимой системы управления, связи и раннего предупреждения. Кроме того, ракетные комплексы нужно будет защитить средствами воздушно-космической обороны. Во время холодной войны Москва обладала соответствующей инфраструктурой, но теперь ее нужно создавать заново.

По мнению Арбатова, большим количеством межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М» сегодня уже никого нельзя удивить, а новая тяжелая ракета «Сармат» американцам «неприятна», но качественно такое оружие «ничего не меняет».

"Нам придется выделить огромные ресурсы на то, чтобы создать совершенно новые командные пункты, новую, неуязвимую систему управления, систему связи и раннего предупреждения, сделать так, чтобы все наши ракетные системы были в мобильно-грунтовом варианте и чтобы они были надежно защищены средствами воздушно-космической обороны - С-400, С-500, «Панцирь» и так далее. Расходы, конечно, гигантские, но я не сомневаюсь, что это можно сделать", - пояснил эксперт.

Напомним, ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что большую опасность выход США из ДРСМД представляет для Западной Европы. Он выразил надежду на то, что гонки вооружений не будет, так как Россия может дать ответ на любую такую гонку

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