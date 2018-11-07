Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, ужесточающих наказание за подделку документов.

Изменениями в Уголовный кодекс предлагается ужесточить наказание за подделку паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт таких документов в виде лишение свободы на срок до трех лет.

Также вводится наказание в виде лишения свободы на срок до одного года за приобретение, хранение, перевозку и использование заведомо поддельных паспортов, удостоверений, штампов, печатей и бланков.

Помимо этого, усиливается административная ответственность за нарушение порядка изготовления, использования, хранения или уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения госгерба; представление заведомо ложных сведений для получения документов, удостоверяющих личность; подделку документа, удостоверяющего личность, подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от обязанности, а также штампа, печати, бланка и т.д.

При этом, как сообщили в МВД, большая часть преступлений в сфере подделки документов совершается иностранными гражданами, прибывающими в Россию из страны ближнего зарубежья. Так, в 2016 году из 33 тыс. 749 таких криминальных посягательств только 38,2% (12 тыс. 916) были совершены гражданами России, отмечается в пояснительной записке к проекту. По словам представителей МВД, чаще всего подделывают миграционные документы, например, разрешения на работу и патенты.

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