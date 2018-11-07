Футболист Александр Кержаков обратился в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга, чтобы обжаловать проживание сына с матерью.



Спортсмен попросил полностью отменить решение суда о проживании его ребенка с Миланой Тюльпановой. Он хочет, чтобы на время развода сын жил с ним.

Ранее по итогам предварительного заседания 23 октября суд определил место жительства ребенка с матерью на период до вступления решения суда в законную силу. Кержаков не согласился с таким исходом. По его словам, все решили показания органов опеки.

В июне Тюльпана заявила, что Кержаков похитил их общего сына. Спортсмен якобы приехал на дачу, подкупил няню и забрал ребенка.

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