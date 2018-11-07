Персона
Звезда Голливуда Майкл Дуглас обрел звезду
В честь Майкла Дугласа названа звезда за вклад в индустрию искусства.
Майкл Дуглас получил именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.
Она ознаменовала 50-летие актера в шоу-бизнесе. 74-летний Дуглас признался, что для него это великая честь, и он хочет насладиться этим со своей семьей.
Эта звезда стала 2648-й на голливудской аллее славы и находится недалеко от звезды отца Дугласа – 101-летнего голливудского актера Кирка Дугласа, который присутствовал на церемонии открытия памятного знака.
Майкл Дуглас родился 25 сентября 1944 года в семье американского актера Кирка Дугласа. Первой ролью, которая принесла Дугласу известность, стала роль в сериале "Улицы Сан-Франциско".
Актер также известен по ролям в фильмах "Роман с камнем", "Роковое влечение", "Уолл-стрит" и "Основной инстинкт". Также Дуглас выступил продюсером в картине "Пролетая над гнездом кукушки". Фильм был удостоен пяти "Оскаров", в том числе в номинации "Лучший фильм"..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.