Майкл Дуглас получил именную звезду на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе.

Она ознаменовала 50-летие актера в шоу-бизнесе. 74-летний Дуглас признался, что для него это великая честь, и он хочет насладиться этим со своей семьей.

Эта звезда стала 2648-й на голливудской аллее славы и находится недалеко от звезды отца Дугласа – 101-летнего голливудского актера Кирка Дугласа, который присутствовал на церемонии открытия памятного знака.

Майкл Дуглас родился 25 сентября 1944 года в семье американского актера Кирка Дугласа. Первой ролью, которая принесла Дугласу известность, стала роль в сериале "Улицы Сан-Франциско".

Актер также известен по ролям в фильмах "Роман с камнем", "Роковое влечение", "Уолл-стрит" и "Основной инстинкт". Также Дуглас выступил продюсером в картине "Пролетая над гнездом кукушки". Фильм был удостоен пяти "Оскаров", в том числе в номинации "Лучший фильм".

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