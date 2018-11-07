Автомагистраль

Еще пять междугородних и международных направлений с начала 2018 года стали доступны пассажирам автостанций Мосгортранса.

Новые маршруты связывают столицу с Курской и Брянской областями, Ставропольским краем, Татарстаном и белорусским городом Ветка. Автобусы этих направлений перевезли уже более 60 тысяч человек.

Пассажиры выбирают автостанции Мосгортранса для поездок по России и в страны ближнего зарубежья.

Они могут уехать в Армению, Германию, Грузию, Киргизию и Польшу.

С января текущего года автостанциями воспользовались свыше 6,5 миллионов человек.

"Сегодня Мосгортранс администрирует автостанции "Варшавская", "ВДНХ", "Красногвардейская", "Новогиреево", "Орехово", "Теплый Стан", "Тушинская" и международный автовокзал "Южные Ворота"", – уточнили в компании.

Ранее стало известно, что крупнейшие автовокзалы Подмосковья оснастили современным оборудованием, обеспечивающим антитеррористическую защиту. Системы безопасности появились в Клину, Коломне, Серпухове, Электрогорске, Кашире и Балашихе.

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