Московская сцена

Лекторий "Прямая речь" представляет новый чтецкий фестиваль "Прямая речь: Вслух", который пройдет с 8 по 11 ноября

Вместе со знаменитым поэтом и писателем Дмитрием Быковым в течение четырех дней на сцене "Гоголь центра" выступят Сергей Юрский, Александр Ширвиндт, Юлия Высоцкая, Ингеборга Дапкунайте.

Чтецкий фестиваль "Вслух" – это уже второй фестиваль самого известного российского интеллектуального проекта – лектория "Прямая речь" в "Гоголь-центре".

Первый фестиваль прошел в июле этого года в большом зале театра. За четыре дня во время финала чемпионата мира по футболу "Прямая речь" провела пять аншлаговых лекций с участием Татьяны Черниговской, Дмитрия Быкова, Андрей Курпатова и большой концерт памяти "Год без Антона Носика".

Новый фестиваль "Вслух" – это звездные чтения избранных стихов и прозы разных авторов: от Пушкина до Бродского, от Пастернака до Хармса, от Веры Павловой до Дениса Драгунского, от Николая Заболоцкого, Сергея Михалкова до Людмилы Петрушевской. Главной чертой фестиваля станет то, что зрители не просто услышат поэзию и прозу в исполнении замечательных актеров и чтецов, но и лекции-рассказы о каждом из этих авторов от поэта и писателя Дмитрия Быкова.

Лекции Быкова по литературе в "Прямой речи" проходят уже восемь лет. За это время в лектории прошло более пятиста встреч с Быковым, посвященным русской и зарубежной литературе. Среди самых знаменитых лекций по литературе: "Воланд: вчера, сегодня, завтра", "Чехов как антидепрессант", "Анна Каренина как политический роман", "Про Гарри Поттера". Открытые уроки по литературе для школьников выпущены на дисках и флешках и продаются по всему миру.

Новый беспрецедентный проект, чтецкий фестиваль "Прямая речь: Вслух", через личность выдающихся актеров и через их исполнение поможет зрителям приобщиться к великому, вечному. Остановиться хоть на один вечер, нескучно и не банально поговорить о важном: о любви, смерти, счастье, услышать новое, вспомнить забытое старое, посмеяться и поплакать.

"Я уверен, вы будете удивлены и поражены, услышав некоторые вещи, которые мы включили в программу фестиваля, ведь слушать хорошую литературу в хорошем исполнении – это значит нравственно совершенствоваться," – говорит Дмитрий Быков.

В Москве мероприятия лектория "Прямая речь" проходят в ЦДЛ, в ЦДХ , в основном зале лектория на Патриарших (Ермолаевский переулок, 25), в Большом зале консерватории, Концертном зале им.Чайковского, в "Гоголь-центре".

Программа фестиваля "Прямая речь: Вслух" в "Гоголь-центре":

8 ноября в 19:30 – Сергей Юрский и Дмитрий Быков;

9 ноября в 19:30 – Александр Ширвиндт и Дмитрий Быков;

10 ноября в 19:30 – Ингеборга Дапкунайте и Дмитрий Быков;

11 ноября в 18.00 – Юлия Высоцкая и Дмитрий Быков.

Билеты можно купить в офисе лектория "Прямая речь" (Ермолаевский переулок, 25), в кассах "Гоголь-центра" и на сайте.

Гоголь-центр

ул. Казакова, д. 8

08.11 — 11.11

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