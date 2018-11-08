В Москве на улице Воронцово Поле вечером в среду, 7 ноября, разбили несколько окон в здании.

Причиной происшествия стал конфликт, возникший между группой людей. В полиции опровергли сообщения СМИ о том, что в инциденте участвовали болельщики футбольных команд ЦСКА и "Рома", матч которых состоялся накануне в "Лужниках".

В результате инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("хулиганство"). В настоящее время полиция проводит комплекс мероприятий, направленных на установление личности хулиганов.

.