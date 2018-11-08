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Происшествия

Абсурдный фанатизм

Фото: depositphotos/blinow61

Абсурдный фанатизм

M24.ru 08 ноября 2018г., 10:23

Фанатизм футбольных болельщиков доведенный до абсурда и хулиганства вынуждает  полицию провести комплекс профилактических воспитательных мер по ликвидации последствий инцидента

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В Москве на улице Воронцово Поле вечером в среду, 7 ноября, разбили несколько окон в здании.

Причиной происшествия стал конфликт, возникший между группой людей. В полиции опровергли сообщения СМИ о том, что в инциденте участвовали болельщики футбольных команд ЦСКА и "Рома", матч которых состоялся накануне в "Лужниках".

В результате инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("хулиганство"). В настоящее время полиция проводит комплекс мероприятий, направленных на установление личности хулиганов.

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Москва-Инфо
   