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Происшествия
Возгорание произошло в восточной части столицы
Здание завода "Компрессор" потушили тридцать минут назад.
Картонная тара загорелась в здании завода "Компрессор" на востоке Москвы. Прибывшие на место пожарные потушили пламя.
Площадь возгорания, возникшего рано утром 8 ноября, составила пять квадратных метров. Ликвидация огня заняла полчаса.
Известно, что инцидент произошел в помещении на 2-й улице Энтузиастов. Сведений о пострадавших не поступало..
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