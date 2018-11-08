Происшествия

Картонная тара загорелась в здании завода "Компрессор" на востоке Москвы. Прибывшие на место пожарные потушили пламя.

Площадь возгорания, возникшего рано утром 8 ноября, составила пять квадратных метров. Ликвидация огня заняла полчаса.

Известно, что инцидент произошел в помещении на 2-й улице Энтузиастов. Сведений о пострадавших не поступало.

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