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Автомагистраль

Запланировано создание почти сотни бесплатных парковочных мест

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Запланировано создание почти сотни бесплатных парковочных мест

Информационный Центр Правительства Москвы 08 ноября 2018г., 11:44

В Солнцево-парке завершается благоустройство парковки

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К 2019 году во Внуковском появится более семидесяти мест для парковки транспортных средств

Строительные подрядчики ориентируются на конец 2018 года. Именно к этому времени назначена сдача объекта и завершение обустройства парковки в районе Солнцево-парк.

«До конца 2018 года подрядчики запланировали завершить работы по обустройству парковочных мест в микрорайоне Солнцево-парк. Обе парковки станут бесплатными. На одной из них смогут разместиться 34 автомобиля, на другой - 45», - отмечается в CМИ.

В пресс-службе также уточнили, что новые парковки появятся около д. 31 и д. 7 на ул. Авиаконструктора Петлякова.

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