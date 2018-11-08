версия для печати
Автомагистраль
Запланировано создание почти сотни бесплатных парковочных мест
В Солнцево-парке завершается благоустройство парковки.
К 2019 году во Внуковском появится более семидесяти мест для
парковки транспортных средств
Строительные подрядчики ориентируются на конец 2018 года. Именно к этому времени назначена сдача объекта и завершение обустройства парковки в районе Солнцево-парк.
«До конца 2018 года подрядчики запланировали завершить
работы по обустройству парковочных мест в микрорайоне Солнцево-парк. Обе
парковки станут бесплатными. На одной из них смогут разместиться 34 автомобиля,
на другой - 45», - отмечается в CМИ.
В пресс-службе также уточнили, что новые парковки появятся около д. 31 и д. 7 на ул. Авиаконструктора Петлякова.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.