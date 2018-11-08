Несколько горнолыжных спусков появится в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО).

Один из них разместится вдоль дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, между Киевским и Калужским шоссе.

«Горнолыжный комплекс появится в Краснопахорском парке, еще один – рядом с Центральной кольцевой автодорогой и Варшавским шоссе. Там есть большой городской земельный участок», – рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкин.

Рядом с дер. Летово инвестор планирует создать всесезонный парк с горнолыжным кластером. Сейчас готовится необходимая документация.

Развивать инфраструктуру для активного зимнего отдыха планируется и на других территориях, например, в поселении Щаповское.

В планах компаний-застройщиков, активно работающих на территории «Новой» Москвы, – создать собственную горнолыжную инфраструктуру.

«В ТиНАО реализуется большое количество проектов по строительству дорог и метро. Изымаемый грунт решено не утилизировать, а перевозить на конкретные территории, где из этого грунта будут созданы лыжные спуски», – отметил Владимир Жидкин.

Напомним, 1 июля 2012 года границы Москвы увеличились в 2,4 раза за счет присоединения 148 тыс. га земли на юго-западе Подмосковья.

К столице отошли городские округа Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений в Подольском, Ленинском и Наро-Фоминском районах и часть территории Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья.

В ближайшие годы в ТиНАО построят порядка 100 млн кв. м недвижимости, 700 км дорог, 33 станции метро, около 180 км трамвайных линий и десятки км железных дорог.

За пять лет в «Новой» Москве появилось 13 новых парков. Большинство из них были созданы или реконструированы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

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