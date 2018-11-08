Москомэкспертиза согласовала проект для объекта: «Реконструкция КПП ТЧ-1 - ТЧ-15. Электродепо «Владыкино» по адресу: Берёзовая аллея, д. 8, стр.2, стр.5, район Отрадное, Северо-Восточный административный округ города Москвы. Об этом сообщила пресс – служба ведомства.



«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина на транспортных предприятиях столицы проводятся регулярные антитеррористические проверки. В целях улучшения защищенности транспортных объектов проводится модернизация механизма своевременного выявления угроз и оперативного реагирования на них.Так, на территории электродепо «Владыкино» будут проведены ремонтные работы с последующей установкой высокотехнологического оборудования для обеспечения безопасности на объекте», - рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.



Работы будут проводиться в КПП №1 и КПП №2. В ходе реконструкции в КПП будет создан комплекс технических систем охранного видеонаблюдения, включающий систему контроля и управления доступом, а также охранную сигнализацию. В зоне въезда на территорию депо разместят стационарные системы досмотра автотранспорта. При этом инструментальный досмотр предполагает устройство стационарных рамочных металлодетекторов, автоматизированного комплекса радиационного контроля и аппаратуры подавления радиолиний.



Также проектом запланировано размещение стационарной установки для досмотра багажа, портативного обнаружителя паров взрывчатых веществ, переносного рентгенотелевизионного комплекса и металлодетекторов.



В рамках проекта реконструкции предусматривается строительство пристроек, а также установка оконных блоков, устройство как наружных, так и внутренних дверей и облицовка уже существующих частей здания.

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