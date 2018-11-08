Работавшие в известняковой пещере на индонезийском острове Калимантан археологи обнаружили наскальные рисунки возрастом около 40 тысяч лет.

Возможно это самое ранее из известных ученым предметных изображений, созданных древними людьми.

Возраст рисунков исследователи определили с помощью анализов. Художники древности изобразили животных, напоминающих коров.

Там же удалось обнаружить трафареты кистей рук, которые появились от 40 до 52 тысяч лет назад. Сохранились в пещере и более поздние изображения человеческих фигур, созданные около 20 тысяч лет назад.

Ранее британские археологи нашли древнейший затонувший корабль. На дне Черного моря торговое судно пролежало более двух тысяч лет и сохранилось в почти неповрежденном виде.

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