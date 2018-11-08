Политика
Саммит G20 в Аргентине по предварительным данным станет местом встречи лидеров России и США
Главы государств проведут встречу в полном формате.
Есть договоренность о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине.
В Москве и Вашингтоне этот факт подтверждают публично, заявил в четверг журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров отметил, что у него нет другой информации о встрече Путина и Трампа, кроме подтверждений двух столиц о ее проведении.
А «обо всем, что связано с этой встречей, уже сказали представители администраций президентов», заключил Лавров.
Напомним, предполагалось, что Путин и Трамп встретятся 11 ноября в Париже «на полях» юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой Мировой войны.
Но позже стало известно, что полноформатная встреча Путина и Трампа отменена из-за просьбы французского президента Эммануэля Макрона, который не хотел, чтобы переговоры затмили основные мероприятия.
Встреча Путина и Трампа состоится в Буэнос-Айресе в рамках саммита G20 30 ноября — 1 декабря..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.