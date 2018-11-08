Есть договоренность о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине.

В Москве и Вашингтоне этот факт подтверждают публично, заявил в четверг журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров отметил, что у него нет другой информации о встрече Путина и Трампа, кроме подтверждений двух столиц о ее проведении.

А «обо всем, что связано с этой встречей, уже сказали представители администраций президентов», заключил Лавров.

Напомним, предполагалось, что Путин и Трамп встретятся 11 ноября в Париже «на полях» юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой Мировой войны.

Но позже стало известно, что полноформатная встреча Путина и Трампа отменена из-за просьбы французского президента Эммануэля Макрона, который не хотел, чтобы переговоры затмили основные мероприятия.

Встреча Путина и Трампа состоится в Буэнос-Айресе в рамках саммита G20 30 ноября — 1 декабря.

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