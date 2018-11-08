Мода/Шоппинг

И не нужно передразнивать! Знаем мы Ваше отношение! Опять скажете:"Это не стильные штучки, а стильные сучки"



Есть подозрение, что чихуахуа только из-за этой фразы и вошли в моду.



Своими маленьким тельцем эти забавные животные смывают часто огромные пятна в биографии модных дам. Ох уж эти мужчины. Они опошляют все вокруг нас, но без них нет продолжения рода.

Теперь о серьезном. Да, модная одежда - это очень серьезно.

Осень перевалила за экватор, а значит настало время теплых шарфов и свитеров. Сохранить хорошее настроение в пасмурные дни помогут яркие решения в одежде.

Если вы планируете обновить гардероб к наступающему зимнему сезону, обратите внимание на основные модные тенденции этого года.

Актуальные цвета сезона созвучны естественной палитре осенней природы. В моде теплые оттенки охры — от нежного медового до насыщенного горчичного и коньячного, а также бардовые и красные тона.



Однотонные ткани сменяются эффектными принтами: анималистичные во главе с леопардом, элегантная шотландская клетка, турецкие огурцы с налетом расслабленного хиппи-шика и геометрические орнаменты в стиле шестидесятых.

Не бойтесь совмещать разные принты в одном наряде. Если они выполнены в одной цветовой гамме, это выглядит очень стильно.



Как известно, все новое — хорошо забытое старое, и дизайнеры, похоже, следуют этому правилу неукоснительно. Если в прошлом году их вдохновляли семидесятые, и витрины пестрели расклешенными джинсами и просторными блузами с цветочным рисунком, то в этом сезоне они явно ностальгируют по шестидесятым. Радикальные мини, психоделические принты, высокие сапоги и «бабушкины» туфли сегодня носят самые модные it-girl.



Но не стоит надевать «все лучшее сразу», иначе наряд может превратиться в костюм для маскарада. Достаточно добавить один эффектный акцент — и вы в тренде. Что касается тканей, в моду возвращается вельвет. Уютный вельветовый пиджак или стильные брюки будут отлично сочетаться с базовыми предметами гардероба вроде простой рубашки или однотонной тонкой водолазки.



Еще один хит сезона — струящаяся или плиссированная юбка ниже колен. Длина миди смотрится очень элегантно и прекрасно сочетается с высокими сапогами, мягкими объемными свитерами и удлиненными пуховиками.

В тренде пластиковые украшения, имитирующие изделия из черепахового панциря. Серьги, оправы для очков или крупные бусы в винтажном стиле добавят любому образу индивидуальности.







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