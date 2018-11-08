Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на мультимиллионера из списка Forbes Олега Бурлакова.

Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

Уголовное дело было заведено по статьям о хулиганстве и незаконном обороте оружия. "Версия о покушении на убийство предпринимателя следствием на данный момент не рассматривается", − отметил собеседник агентства. По его словам, в настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства этого преступления.

Ранее предприниматель из списка Forbes Олег Бурлаков сообщил в полицию о попытке покушения на него. Как утверждает предприниматель, 3 ноября в районе улицы Лобачевского неизвестный позвал его по имени, а затем открыл стрельбу из пистолета. Три пули попали в автомобиль миллионера Cadillac Escalade. Бизнесмен также рассказал, что обращался в больницу.

Олег Бурлаков занимает 158-ю строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Издание оценило состояние предпринимателя в 650 миллионов долларов. Как уточняет Forbes, основным активом Бурлакова является "Стройлесбанк". Кроме того, он владеет крупнейшей в мире 106-метровой парусной яхтой "Черная жемчужина".

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