Образование/Карьера

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 9 ноября проведет апробацию итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9 классов.

Итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 9 классов вводится в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников. Успешное прохождение итогового собеседования с текущего учебного года будет для девятиклассников допуском к государственной итоговой аттестации (ГИА-9).

В апробации 9 ноября примут участие более 1,5 тысячи обучающих из 30 регионов России. Апробация будет проводиться по модели с участием экзаменатора-собеседника. На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут.

Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

Основной срок проведения итогового собеседования в текущем учебном году – 13 февраля, дополнительные – 13 марта и 6 мая.

.