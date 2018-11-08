Московская сцена

Экспозиция объединит работы известного уличного художника Тритмана (3ttman), на счету у которого сотрудничество с Tate Modern, созданные в коллаборации с молодым представителем российской стрит-арт сцены Евгением Мулуком, ответившим звездному резиденту свежей рифмой.

В течение 3-х дней, с 8 по 11 ноября, в Электротеатре "Станиславский" будет представлена выставка уличных художников Campo Viejo:Streets of color – специальный проект в рамках III Биеннале искусства уличной волны АРТМОССФЕРА. Экспозиция объединит работы известного уличного художника Тритмана (3ttman), на счету у которого сотрудничество с Tate Modern, созданные в коллаборации с молодым представителем российской стрит-арт сцены Евгением Мулуком, ответившим звездному резиденту свежей рифмой.

Диалог не только двух творческих единиц, но и двух культур и ремесленных традиций – Испании и России, лег в основу проекта. Масштабные панно в узнаваемом стиле авторов, напоминающие традиционные русские ковры, сотканы по эскизам художников вручную мастерицами Сибирской ковровой фабрики в Тюмени. По завершению работы будут представлены в качестве специального лота Campo Viejo на аукционе в галерее RuArts, который традиционно проходит в рамках Биеннале АРТМОССФЕРА.

Художники, творчество которых роднит любовь к цвету и экспрессия, обменялись представлениями о национальном характере России и Испании. Мадридец 3ttman символически выразил идею, что теплота человеческого общения зависит отнюдь не от средиземноморского климата, а радушие и открытость в равной степени присущи как русским, так и испанцам. Евгений Мулук, в свою очередь, создал образ испанского города, сложив его из динамичных цветовых форм и экспрессивных линий – урбанистическая композиция в теплой гамме отражает представление художника об Испании и ее неповторимой атмосфере, уютных улочках и скрытых от глаз переулках, богатых на цвета и эмоции.



Идеи художников с полным сохранением аутентичности производства воплощали в жизнь мастерицы Сибирской ковровой фабрики со стажем работы более 20 лет, знакомые со всеми секретами ремесла. Народные ремесла и промыслы, а именно, ручное ковроткачество процветало в Тюменской области еще с начала XVIII столетия, здесь жили люди, передающие древние традиции из поколения в поколение. Экспозицию дополняют фотографии, рассказывающие о процессе создания произведений – столкновении традиционной культуры и современного актуального искусства.

Триттман (3ttman) — французский уличный художник из Лилля, чье творческое альтер-эго шутливо звучит на русском как "трехголовый человек". Он создает яркие муралы по всему миру, но большую часть времени живет и работает в солнечном Мадриде. На счету у плодотворного художника – сотрудничество с Tate Modern и другими музеями по всей планете. Его работы отличает невероятная красочность, они символичны, наполнены выразительными декоративными элементами и густо населены причудливыми персонажами.

Евгений Muluk – уличный художник родом из Астрахани, живет и работает в Санкт-Петербурге. Для него первостепенны импровизационное начало и чувство окружающего пространства, он часто работает без набросков, благодаря чему удается создавать удивительно живые и эмоциональные работы на улицах города и в других форматах.

АРТМОССФЕРА – первая и единственная российская Биеннале, которая знакомит с самыми яркими представителями уличного искусства со всего мира. Биеннале инициирована одноименным творческим объединением, цель которого – поддержка российского стрит-арт сообщества и создание платформы для его развития. Партнером Биеннале в этом году стал СAMPO VIEJO – яркий представитель испанского виноделия, находящийся в авангарде Риохи, самом именитом винном регионе Испании.

Электротеатр "Станиславский"

ул. Тверская, д. 23

08.11 — 11.11

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