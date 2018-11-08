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Личный бюджет

ВЦИОМ проанализировал спрос покупателей на продукты питания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

ВЦИОМ проанализировал спрос покупателей на продукты питания

M24.ru 08 ноября 2018г., 15:33

Специалисты выясняли какие факторы имеют решающее значение при покупке товаров в магазине

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Большинство россиян выберут продукт питания, произведенный в России, а не импортный при одинаковой цене.

Об этом сообщается в исследовании ВЦИОМ.

Респонденты ответили, что при выборе рыбы и мяса в 94% случаев они выберут российский продукт, овощей – 95%, а фруктов – 82%. Однако одежду, обувь и технику они выберут, скорее, иностранного производства. В случае лекарств, мнения разделились почти пополам – 51% выберут препараты отечественного производства.

Опрос также показал, что при походе в магазин наибольшее внимание россияне обращают на срок годности (83%), состав (51%) и производителя продукта (37%).

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для покупателей в связи с приближением новогодних распродаж и увеличением случаев обмана от недобросовестных продавцов. 

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Москва-Инфо
   