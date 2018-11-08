Личный бюджет
ВЦИОМ проанализировал спрос покупателей на продукты питания
Специалисты выясняли какие факторы имеют решающее значение при покупке товаров в магазине.
Большинство россиян выберут продукт питания, произведенный в России, а не импортный при одинаковой цене.
Об этом сообщается в исследовании ВЦИОМ.
Респонденты ответили, что при выборе рыбы и мяса в 94% случаев они выберут российский продукт, овощей – 95%, а фруктов – 82%. Однако одежду, обувь и технику они выберут, скорее, иностранного производства. В случае лекарств, мнения разделились почти пополам – 51% выберут препараты отечественного производства.
Опрос также показал, что при походе в магазин наибольшее внимание россияне обращают на срок годности (83%), состав (51%) и производителя продукта (37%).
Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для покупателей в связи с приближением новогодних распродаж и увеличением случаев обмана от недобросовестных продавцов..
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