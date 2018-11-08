Автомагистраль

Продолжается последовательность мероприятий, которые направлены на решение транспортных проблем в Москве. Цель создания маршрута № 974 - помочь пассажирам легче и без пересадок добраться из Новокосино и Новогиреево в Измайлово и Гольяново.

Автобусы по этому направлению начинают работать конце декабря.

Чередование видов транспорта при передвижении в направлении от Новокосино к Гольяново состоит из автобуса, метро, МЦК.

У пассажиров поездка занимает 1,5 часа. Новый маршрут № 974 станет удобной альтернативой, особенно для местных жителей, которые просили наладить между их районами такую связь.

Начало маршрута от остановки ул. Николая Старостина 3-ого микрорайона Новокосина до конечной остановки метро «Черкизовская» займет в пути около часа. Интервалы движения маршрута - 7-8 минут в часы пик и 15-30 минут в остальное время. В будние дни автобусы начнут работать с 5-30 до 1-30, а по выходным до 0-30.

Комфортную поездку обеспечат большие автобусы вместимостью около 100 человек. В будние дни на маршруте будут работать не менее 20 транспортных средств.

В новых автобусах будет действовать городское билетное меню, а также все льготы. Автобусы будут оснащены пандусами и ремнями безопасности для проезда маломобильных горожан и мам с колясками.

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