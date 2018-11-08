Samsung показал смартфон, который можно сложить пополам. Гаджет с гибким экраном "Инфинити Флекс" представили на ежегодной конференции в Сан-Франциско. Пока это лишь прототип будущей новинки с диагональю в 7 и 3 дюйма. По заявлению компании, экран можно будет гнуть "сотни тысяч раз". В согнутом виде устройство работает как смартфон, в разогнутом – как планшет.

Как будет называться гаджет с гнущимся экраном – пока неизвестно. Компания займется массовым производством Infinity Flex в ближайшие месяцы. Предполагается, что первый складной смартфон Samsung представит в будущем году. Такое устройство будет стоит больше ста тысяч рублей. Об этом рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Гибкий экран – интересное и функциональное решение, но теперь Samsung нужна и начинка на соответствующем уровне. Это отметил руководитель проекта Hi-Tech - Mail.Ru Дмитрий Рябинин.

Одновременно с презентацией гибкого экрана прошла конференция разработчиков Android. Они заявили, что отныне Google будет поддерживать гибкие дисплеи всех производителей и адаптироваться к их особенностям.

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