Российский футболист Андрей Аршавин после завершения выступлений за казахстанский «Кайрат» не станет искать новый клуб.

«Куда перейду после ухода из "Кайрата"? Никуда переходить уже не буду», — заявил Аршавин.

Футболист добавил, что не собирается продолжать карьеру в мини-футболе или в пляжном варианте игры.

В то же время россиянин уточнил, что хотел бы потренироваться с мини-футбольным «Кайратом».

5 ноября стало известно, что Аршавин решил покинуть казахстанский клуб «Кайрат». Прощальный матч россиянина состоится 11 ноября.

37-летний полузащитник выступал в чемпионате Казахстана с 2016 года. В составе «Кайрата» на его счету 30 голов и 30 голевых передач. Аршавин в составе казахстанского клуба дважды завоевывал серебряные медали местного чемпионата. Вместе с россиянином клуб выигрывал Суперкубок и Кубок Казахстана.

Аршавин также известен своими выступлениями за петербургский «Зенит» и лондонский «Арсенал». В составе сборной России он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы в 2008 году.

9 сентября в Петербурге прошел матч между «Зенитом» и «Кайратом». Несмотря на товарищеский статус игры, присутствие на поле Андрея Аршавина и новичка сине-бело-голубых Клаудио Маркизио собрало на стадионе более 40 тысяч зрителей.

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