Здесь интересно

Премьера фэнтези-оперы "Рождественская сказка. Олимпия" состоится в московском концертном зале Vegas City Hall 26-27 декабря. Впервые в России яркая и динамичная шоу-сказка не просто завлечет детей и взрослых в захватывающий мир фантазий огромными экранами, невероятными костюмами и полетами героев над зрительным залом, но и раскроет для многих завораживающий мир оперных шедевров. Сюжет трогательной новогодней истории построен на всемирно известных оперных хитах в исполнении знаменитой оперной певицы Светланы Феодуловой и звезд Большого и Мариинского театров в сопровождении симфонического оркестра "Радио Орфей".

Светлана Феодулова – обладательница феноменального колоратурного сопрано с редчайшей окраской тембра. Голос Светланы занесен в Книгу рекордов России как самый высокий женский голос страны.

В спектакле прозвучат Ария Калафа "Nessun Dorma" из оперы "Турандот" Джакомо Пуччини, "Фантом" из мюзикла "Призрак Оперы" Эндрю Ллойда Уэббера, Ария Шемаханской царицы из оперы "Золотой петушок" Н.А.Римского-Корсакова, Ария Аиды из оперы "Аида" Джузеппе Верди, Ария Рене из оперы "Иоланта" П.И.Чайковского (исполняет бас Олег Диденко), "Соловей" Камиля Сен-Санса, "Застольная песня" из оперы "Травиата" Джузеппе Верди и многие другие классические произведения.

Создатели шоу уверены, что базовое классическое образование играет важнейшую роль в воспитании подрастающего поколения, а их спектакль поможет привить детям хороший вкус в музыке. Юным слушателям сейчас сложно воспринимать академическую музыку в чистом виде, поэтому вся музыка в спектакле обрела современное кроссовер-звучание, сохранив классическую основу. Спектакль раскроет глаза на то, сколько интересного можно увидеть, если отвлечься от гаджетов и поможет осознать вечные человеческие ценности.

Полностью оригинальные переработки популярных классических произведений, авторская музыка в неповторимом звучании оркестра солистов радио "Орфей", соединенном с мощной электронной лабораторией композитора и продюсера Евгения Кобылянского, работавшего с такими мировыми звездами, как Роджер Уотерс, Джо Кокер, Билли Джоэл, Синди Лопер и другими, дают новое дыхание всемирно известной музыке и позволяют назвать спектакль одним из самых масштабных кроссовер-проектов в российской музыкальной истории. Сценография с использованием новейших технологий позволит создавать картины и образы с мгновенными переходами и сменами настроений и состояний.

Vegas City Hall

65-66 км МКАД

26.12 — 27.12

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