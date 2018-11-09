Конгрессно-выставочный сезон 2019 года в «Доме на Брестской» откроет художественная выставка «Мир глазами зодчих».

Планируемые сроки её проведения – с 29 января по 12 февраля 2019 года. В настоящее время продолжается приём работ от практикующих градостроителей для формирования экспозиции и печатного каталога. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

С. Лёвкин отметил, что «Мир глазами зодчих» - это выставка, в которой столичные архитекторы раскрывают все грани своей творческой профессии. В данном случае их идеи, их самовыражение находят воплощение в живописи, графике, фотографии, в прикладном искусстве. Эти направления выставки остаются неизменными из года в год.

Мэр Москвы Сергей Собянин, вручая премии города в области архитектуры и градостроительства в июле этого года, особо отметил важность профессии архитектора для облика Москвы. Кроме того, мэр отметил, что важно не только возводить уникальные архитектурные объекты, но и делать каждый микрорайон украшением города и комфортным для жильцов. Москвичи стали более требовательными к тому, что строят в городе.

«Дом на Брестской» - это место встречи старых друзей. Мы очень рассчитываем, что в грядущем году с нами вновь будут авторы, которые экспонируют свои работы в рамках проекта на протяжении многих лет. А «Мир глазами зодчих – 2019» это семнадцатая по счёту выставка! Ждём и дебютантов – особенно, молодых практикующих градостроителей», - отмечает Фарит Фазылзянов, директор ГБУ «Мосстройинформ». Учреждение выступает организатором выставки – при поддержке Департамента градостроительной политики города Москвы.

Экспозиция выставки «Мир глазами зодчих – 2019» разместится в Зале Интерактивной карты Москвы, что в «Доме на Брестской». Ознакомиться с freetime-творчеством градостроителей в дни работы выставки сможет любой москвич и гость столицы совершенно бесплатно – вход свободный.

В 2018-м более шестисот работ от ста двадцати авторов составили экспозицию «Мира глазами зодчих». Выставка работала в течение двух недель. Каждый день посмотреть экспозицию приходили – в среднем – от восьмидесяти до ста человек. Подробнее о выставке 2018-го года и её итогах – на Официальной странице проекта.

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