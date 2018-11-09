Московский ФК «Спартак» в обзоре матча с «Рейнджерс» (Глазго) указал на ошибки судейства, допущенные в ходе игры.

Игру судил хорватский арбитр Иван Бебек.

В обзоре сказано: «…В начале второго тайма в штрафной шотландцев сбили Попова: никакой симуляции не было, но хорватский судья явный пенальти не назначил…»; «…Затем отменный проход в чужую штрафную совершил Лоренцо Мельгарехо, но пенальти опять не последовало. Хотя и желтой карточки парагваец за это падение не заслуживал: симуляции в этом эпизоде не было…».

Добавим, что накануне «Спартак» одержал победу над «Рейнджерс» из Глазго в четвертом раунде группового этапа Лиги Европы. И если встреча команд в Шотландии закончилась безголевой ничьей, то в ответной игре зрители увидели сразу семь голов.

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу красно-белых.

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